2月7日、宿泊体験棟を併設するという画期的な住宅展示場「アイメッセいわき」が、福島県いわき市で新たにオープンしました。従来のハウジングプラザとは異なるロードサイド型として誕生した同展示場に、さっそく子どもと一緒に訪問してみました。福島県いわき市で宿泊体験もできる新型住宅展示場をオープン○福島県いわき市に「アイメッセいわき」誕生アイ工務店の「アイメッセいわき」は、東日本大震災の影響で大きく変化した地域