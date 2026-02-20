【モデルプレス＝2026/02/20】タレントの加藤綾菜が2月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。リアルな食卓を公開し、注目を集めている。【写真】加藤茶の美人妻「常備菜をタッパーで出す」共感相次いだリアルな食卓◆加藤綾菜“映えない綾菜飯”公開綾菜は「朝からバタバタで疲れ切り常備菜をタッパーで出す」「映えない綾菜飯」とコメントし、食卓の様子を投稿。「しかし、春を感じる菜の花のカラシ和え ナムルと手羽は手作