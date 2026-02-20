大きなストレスとなる要因3つ 猫はとても繊細な動物で、日常の小さな変化でも強いストレスを感じることがあります。ストレスが慢性化すると心身の不調につながるため、まずは原因を把握することが重要です。 1.生活環境の変化 引っ越しや模様替え、家具の配置換えといった生活環境の変化は、猫にとっては「縄張りを失う」という感覚につながります。安心していられる場所が分からなくなってしまい、不安や警戒心が強まる