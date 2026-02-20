岡山県庁 岡山県は、県内の地域おこし協力隊の活動を全国にPRする「地域おこし協力隊活動事例集」を作成し20日、発表しました。県内への協力隊の受け入れや隊員同士の交流・連携の促進が狙いです。 事例集には、ブドウ栽培の支援や休耕田の活用、商店街の賑わい創出など様々な分野での活動事例が、協力隊の募集・受け入れを行っている24市町村別に紹介されています。 県によりますと、岡山県の受入隊員数（2024年度245