セルティック前田大然に今夏退団の可能性が浮上しているスコットランド1部セルティックの日本代表FW前田大然は、現地時間2月15日に行われたスコティッシュ・プレミアシップ第26節のキルマーノック戦（3-2）に先発出場したものの、後半途中に交代となった。逆転勝利を収めたチームのなかで、かつて絶対的な主軸だった日本人アタッカーへの評価に変化が生じている。英専門サイト「Football FanCast」が報じている。セルティック