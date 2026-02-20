広島弁護士会は2月20日、自民党・日本維新の会の連立合意や参政党による刑法改正案で浮上した「日本国国章損壊罪」（国章損壊罪）の法制化に、強く反対する声明を発表した。背景には、2025年10月に自民・維新が連立合意書で2026年通常国会での同罪制定を掲げたこと、参政党が「日本国に対して侮辱を加える目的」で国旗等を損壊する行為を罰する刑法改正案を提出したことがある。●「民主主義の根幹を揺るがすものとなりかねない」