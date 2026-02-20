マンチェスター・ユナイテッド女子の宮澤ひなたが衝撃ゴールをアシストしたマンチェスター・ユナイテッド・ウィメンがUEFA女子チャンピオンズリーグ（CL）でアトレティコ・マドリード（スペイン）を下し、初の準々決勝進出を決めた。なでしこジャパンFW宮澤ひなたも先発出場でMFジェス・パークのゴラッソをアシストして勝利に貢献した。イングランド1部ウィメンズ・スーパーリーグ（WSL）でも現在シティに次ぐ2位につけるなど