女優の花總まり、浦井健治らが１９日、都内で主演ミュージカル「破果―パグァ―」（東京・新国立劇場中劇場で３月７日開幕）の稽古場取材を行った。日本初上陸となる韓国ミュージカル。花總は「爪角（チョガク）」という６０代の女殺し屋を、浦井は「爪角」への復しゅうを誓う青年を演じる。２人のミュージカルでの本格共演は初めて。花總は老齢の役どころを始め、キレあるアクションなどこれまでのイメージを一新しそう。花