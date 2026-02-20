俳優の福士蒼汰が１９日、グローバルファンクラブを開設し、５月３０日に東京・豊洲ＰＩＴでファンミーティングを開催することを発表した。福士の所属事務所「研音」と、「ソニー・ミュージックソリューションズ」（ＳＭＳ）は、ＳＭＳが提供するメッセージアプリ「ｙｏｄｅｌ」にて、福士のグローバルファンクラブ「ＳｏＴｉｍｅＦｒａｇｍｅｎｔ」を２０日を開設。６月からは韓国、台湾でアプリのリリースを予定しており、