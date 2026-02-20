米女優デミ・ムーアの代表作で、１９９０年に公開されて世界中で大ヒットした映画「ゴースト／ニューヨークの幻」を舞台化したミュージカル「ゴースト」が８、９月に５年ぶりに上演されることが２０日、発表された。同作は映画でも脚本を担当したブルース・ジョエル・ルービン氏が脚本・歌詞を担当してミュージカル化。日本では２０１８年にオリジナル演出版として初演され、２１年に再演されていた。主演の銀行員・サムを演