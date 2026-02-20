「報知プロ野球チャンネル」が１９日、ＹｏｕＴｕｂｅ動画を新たに配信。ルーキー野手の皆川岳飛外野手、小浜佑斗内野手に注目した。皆川岳飛外野手は抜群の守備力と６割超えの出塁率で評価急上昇中。小浜佑斗内野手も２１日のヤクルトとのオープン戦（那覇）からレギュラー奪取へ意欲を燃やしている。右翼は中山礼都外野手、遊撃は泉口友汰内野手が開幕スタメンほぼ当確という水井基博デスクの見解に対し現地で取材する玉寄穂波