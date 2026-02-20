ソフトバンクの新外国人で、ＷＢＣ台湾代表の徐若熙（シュー・ルオシー）投手が２０日、宮崎キャンプのブルペン投球でフォーム修正に手応えをつかんだ。「台湾の至宝」と称される２５歳の右腕。１１日のライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）では打者８人に４安打を許した。台湾プロ野球の味全でのＭＡＸは１５８キロだが、ＭＡＸは１４８キロ止まりで、フォーム修正に取り組んでいた。ブルペン投球を見守った小久保裕紀監督は「今