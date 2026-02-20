お笑い芸人のバッテリィズが２０日、東京・渋谷宮下公園で「ＷＯＲＬＤＢＡＳＥＢＡＬＬＣＬＡＳＳＩＣオフィシャルストア」オープニングイベントに出席した。３月５日に迫った大会開幕に向け、全５００種類以上のグッズが販売。この日は、２００６年の同大会で日本代表の優勝メンバー川崎宗則らとトークセッションを展開した。阪神ファンのエースは注目選手に坂本誠志郎を上げた。「キャッチングがメジャーの（選手と）