高知県警は2月20日、幹部職員を対象にした一次異動を発表しました。県内12の警察署のうち9つの署で署長が新しい顔ぶれとなっています。県警の一次異動の対象は警視正4人、警視59人、警部100人の一般職を含む合わせて165人です。主なポストでは、警務部参事官兼首席監察官に石本貴裕氏、生活安全部長に黒岩覚氏、刑事部長に竹内雄一氏。高知署長に中澤誠氏、高知東署長に山下和幸氏、南国署長に奥田貴之助氏、室戸署長に細木洋氏、