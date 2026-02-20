【本編映像】「かぐや、帰っちゃうの？」from 超かぐや姫！ オリジナルアニメ「超かぐや姫!」の1週間限定劇場上映が本日(2月20日)よりスタート。今回、花火大会で別れを切り出すかぐやに彩葉の本音があふれ出る、二人の思いが交差する本編映像が公開された。 公開された映像は、同作のメインキャラクターであるかぐや(cv.夏吉ゆうこ)と酒寄彩葉(cv.永瀬アンナ)が花火大会へ遊びに来たシーンの本編映像。