全国の多くの鉄道やバスで使える交通系ICカード「ICOCA（イコカ）」が2028年度から高知県内の路面電車やバスでも利用できるようになる見込みであることが分かりました。県は来年度の一般会計当初予算案に交通系ICカード「ICOCA（イコカ）」を県内の交通機関に導入するための補助金4億2400万円を計上しました。県内の交通機関は2009年に導入された独自のカード「ですか」のみが利用可能ですが、2028年12月末でシ