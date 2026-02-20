東京ドームホテルが、サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」と「クロミ」とコラボレーションした「サンリオキャラクタールーム」のデザートプレート付き宿泊プランをリニューアル！ここでしか味わえない「サンリオキャラクタールーム」での特別なティータイムを演出してくれる、新たに考案された東京ドームホテルオリジナルデザートプレートです☆ 東京ドームホテル サンリオキャラクタールーム「マイメロディルーム」