女子プロレスラーの稲葉あずさ（18）が20日までに、自身のインスタグラムを更新。オスカープロモーションに所属したことを発表した。【写真】「トップ目指します!!」オスカープロモーション所属を発表した稲葉あずさ稲葉は「【ご報告】です。この度 稲葉あずさは『オスカープロモーション』に所属しました」と公表。「プロレスや稲葉あずさをもっと沢山の人に知ってもらいたい!!これから色々な活動に挑戦していきます」と意気