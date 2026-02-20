神奈川県警の警察官が不適切な交通違反の取り締まりを行っていた問題で、40代の巡査部長ら7人が書類送検されました。県警のトップは先ほど、「信頼を大きく損なうもの」として謝罪しました。書類送検されたのは、神奈川県警第2交通機動隊に所属する40代の巡査部長ら7人です。警察によりますと、巡査部長らは第4小隊に所属していたおととし、スピード違反や車間距離不保持の交通違反切符に虚偽の内容を書いて交付した疑いがもたれて