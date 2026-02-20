「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子・フリー」（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）２２年北京五輪銅メダルでＳＰ２位の坂本花織（２５）＝シスメックス＝がフリー１４７・６７点、合計２２４・９０点で銀メダルを獲得。五輪初出場の中井亜美（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝がフリー１４０・４５点、合計２１９・１６点で銅メダルを獲得した。１７歳でのメダル獲得は１０年バンクーバー五輪女子銀メダ