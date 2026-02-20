普段は鋭いツッコミと関西弁で現場を仕切る実力派芸人が、目の前のゲストの「背後にいる存在」に圧倒され、思わず素の顔を覗かせた。【映像】稲田が緊張したイケメン俳優とその妹2月19日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」