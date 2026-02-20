図書館の利用者が最初に包丁で刺されたということです。きのう夜、福岡市早良区にある図書館で男女3人が包丁を持った男に襲われた事件で、最初に利用者の高齢男性が腹部を刺されたことが捜査関係者への取材で分かりました。その後、利用者の女性と警備員が切りつけられたということです。警察は殺人未遂の疑いで無職の吉井辰夫容疑者（61）を現行犯逮捕していて、動機などの詳しいいきさつを調べています。