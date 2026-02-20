川崎宗則（※崎=たつさき）が20日、都内で開催された「WORLD BASEBALL CLASSICTM OFFICIAL STORE -MIYASHITA PARK-」メディア向けオープニングイベントに登壇。来月開幕するWBCで期待する選手について語った。【集合ショット】嬉しそう！野球好きバッテリィズ＆川崎宗則ら川崎が期待を寄せる選手は中日ドラゴンズの高橋宏斗（※高=はしごだか）。川崎は今月、臨時コーチとして中日のキャンプに参加していた。実際に打席に入っ