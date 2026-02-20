北朝鮮できのう、5年に一度開かれる党の最高意思決定機関「労働党大会」が開幕しました。金総書記は開会のあいさつで、政治や国防、外交など全ての分野で成果を上げたと主張。ただ、アメリカや韓国については触れませんでした。今回、金総書記の娘に政治的な地位が与えられるかも焦点となっています。