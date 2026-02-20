黄川田仁志男女共同参画担当相は20日の記者会見で、旧姓の通称使用を巡り「法制化を含めた制度面やシステム面の基盤整備の検討を進める」と述べた。開会中の特別国会に関連法案を提出するかどうかは「検討している段階。与党の調整も含めて考えたい」とした。高市早苗首相は第2次内閣発足に伴う閣僚への指示書で、旧姓使用の拡大とともに「旧姓の単記」も可能とする基盤整備を検討するよう明記した。黄川田氏は「旧氏（旧姓