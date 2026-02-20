お笑いコンビ・バッテリィズが２０日、東京・渋谷に期間限定オープンした「ＷＯＲＬＤＢＡＳＥＢＡＬＬＣＬＡＳＳＩＣＯＦＦＩＣＩＡＬＳＴＯＲＥ」のオープニングセレモニーに元メジャーリーガー・川粼宗則氏、モーニング娘’２６・牧野真莉愛、俳優・森山未唯と出席した。ＷＢＣが３月５日に開幕することからこの日は出場各国の注目選手などについてトークを展開。虎党でおなじみのエースは「阪神ファンなんで