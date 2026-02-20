猫が宝物をくわえて、コタツの中に溜め込む様子が、SNSで話題となっている。【映像】宝物をコタツに持っていく様子（実際の映像）猫のランちゃん（2歳）がヒラヒラしたモノをくわえて向かった先はコタツの中。飼い主（@Js4zeKqmJxbnVBS）の投稿には「ダイジな宝物を せっせとコタツの中へ貯めこんでいるランちゃん」とのこと。ランちゃんにとっての“ダイジな宝物”とは「ポリ袋」だ。別の日