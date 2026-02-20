女優花總まりがこのほど、都内で主演ミュージカル「破果−パグァ−」（3月7〜22日、東京・新国立劇場中劇場）の稽古場取材会を行った。韓国発の作品で、老齢にさしかかった殺し屋を主人公に描いた作品。アクションにも挑んでいる花總は「本当に初めてのことなので、スタッフ、共演者の方に助けていただいています。伝説の殺し屋なので、お客さまから見てどこが？って思われないようにするのが最低ライン。あとは練習して皆さまと