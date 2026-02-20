京都出身の日本画家、堂本印象の没後50年を記念した特別展が、きょうから県水墨美術館で始まりました。「没後50年 堂本印象 自在なる創造」は県水墨美術館や北日本放送などが主催する企画展です。京都出身の堂本印象は大正から昭和にかけて活躍した日本画家です。帝展で特選や帝国美術院賞を受賞するなど官展を中心に活躍し緻密な描写を持ち味としていましたが、60歳を過ぎてヨーロッパに渡った後は抽象的な作風へと移行し、