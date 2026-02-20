県内は広い範囲で晴れています。富山市の庭園では春の訪れを待つウメの花が見頃を迎えようとしています。富山市の豪農の館「内山邸」には、17品種60本の梅が植えられています。そのうち、今は12月から咲き始める早咲きの品種「八重寒紅」が五分咲きとなっていて青い空に濃い紅色をした花が映えていました。また、紅梅よりも香りが強いとされる白梅も咲き始めていて、まもなく見頃を迎えようとしています。きょうは高気圧に覆われて