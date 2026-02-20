アメリカとイランによる核協議が続くなか、トランプ大統領はイランに対する大規模な軍事攻撃に踏み切るかどうか、「10日以内にわかるだろう」と述べました。アメリカトランプ大統領「我々はさらに踏み込む必要があるかもしれないが、合意ができるかもしれない。おそらく10日以内にわかるだろう」トランプ大統領は19日、イランへの大規模攻撃をめぐりこのように述べ、核協議については「意味のある合意が必要だ。さもなければ悪い