福士蒼汰（32）が、1月にデビュー15周年を迎えた節目の年に、グローバルファンクラブ「SoTime Fragment」を開設した。所属する大手芸能事務所の研音が20日、発表した。福士は「この度、福士蒼汰のオフィシャルグローバルファンクラブ【SoTime Fragment】を開設することとなりました！たくさんの方々が全世界からアクセスできる空間を作ることができ、大変うれしく思います」と開設を喜んだ。「SoTime Fragment」は、福士がソニー