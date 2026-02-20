21日からの3連休、前半は高気圧に覆われ晴れる見込みですが後半はくもりや雨の予想です。新潟市では22日には日中の最高気温が4月下旬並みの18℃と予想されています。また新潟地方気象台は「高温に関する早期天候情報（北陸地方）」を19日に発表していて、なだれなどに注意を呼び掛けています。気象台によると新潟県を含む北陸地方では25日頃から5日間の平均気温が平年より2.5℃以上高くなる見込みです。向こう約2週間は暖かい空気