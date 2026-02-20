日本航空（JAL）は、国内線の機内販売をオンライン販売「おうちで機内販売」に3月1日から一本化する。「おうちで機内販売」は、機内Wi-Fiに接続し、専用画面からIDとパスワードを作成することで、搭乗・登録当日から3日後まで商品の購入ができるサービス。2025年2月に国内線の短距離路線で「おうちで機内販売」に一本化し、機内での対面販売を終了していた。また、国際線利用者も「おうちで機内販売」での購入を可能とし、従来の対