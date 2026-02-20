空自の北部航空方面隊がスクランブル防衛省・統合幕僚監部は2026年2月16日、ロシア軍機が日本海上空を島根県沖まで飛行したと発表し、航空自衛隊が撮影した当該機の画像を公開しました。【画像】怪しい外観..これが島根県沖まで飛行したロシア軍機です（空自機が撮影）自衛隊が確認したのは、ロシア軍のIL-20情報収集機1機です。同機は16日午前から午後にかけて大陸方面から飛来し、日本海上空を島根県沖まで飛行した後、再び