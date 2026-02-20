２月２０日の札幌は強風や大雪から一転、穏やかな天気となりましたが、路面はツルツルとなっています。最高気温はプラスになる予想で、落雪などに注意が必要です。朝から穏やかな天気となっている札幌市内です。午前１１時の気温は０．１℃。路面は凍結していて、道路を渡る多くの人がツルツル路面で滑り、バランスを崩していました。日中の最高気温は平年より高い３℃の予想で、午後から夜にかけて路面がとけ出しべちゃべちゃに変