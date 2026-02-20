19日の夜、石川県白山市内の北陸鉄道石川線の踏切で、30代の男性が電車にはねられ、意識不明の重体となっています。19日午後9時50分ごろ、石川県白山市道法寺町の道法寺踏切で、線路を渡っていた30代の男性が、金沢市の野町駅から白山市の鶴来駅に向かっていた2両編成の電車にはねられました。消防によりますと、男性は全身を骨折するなどして病院に搬送され、意識不明の重体となっています。北陸鉄道によりますと、運転士は男性を