あすからの3連休は各地で春を感じられそうです。気温が上がることもそうですが、春の代名詞である花粉や黄砂の影響があるからです。まず、気温に関しては全国的に3月下旬から4月並みに。東京では日に日に気温が上がり、最終日の23日(月・祝)の最高気温は20℃の予想です。北日本でも気温が高く、札幌や青森では3日間とも4月並みの気温となりますので、雪が多い所でな、なだれや落雪などの融雪災害にご注意ください。また、東日本や