AnthropicはPowerPoint向けの拡張機能として「Claude in Powerpoint」を提供しています。これまでClaude in Powerpointを使えるのはMaxプラン、Teamプラン、Enterpriseプランのユーザーのみでしたが、2026年2月20日からProプランのユーザーも使用可能となりました。Claude in Powerpoint | Claude by Anthropichttps://claude.com/claude-in-powerpointMicrosoft Marketplace | cloud solutions, AI apps, and agentshttps://marke