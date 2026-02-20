高市首相は20日午後、予算案に盛り込まれた政策課題を説明する「施政方針演説」を行います。衆議院選挙での大勝を受け「高市カラー」をどう盛り込むのでしょうか。首相官邸前から中継です。選挙での大勝と高い支持率を背景に、高市首相は演説で強い経済、強い外交安保政策の実現を訴える見通しです。演説では“食料品の消費税率2年間ゼロ”の実現への道筋を示します。経済政策では、「危機管理投資」や「成長投資」について、予算