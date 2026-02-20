３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けて宮崎強化合宿中の侍ジャパン・井端弘和監督（５０）が２０日、２１日にもチームに合流するロッキーズ・菅野智之投手（３６）への期待を語った。「変化が出るというのは新しく選手が来たり、当然実戦もそうですけど、宮崎に来てもらえるのは盛り上がるというか、（他の選手にとっても）いい刺激になる」と、チーム最年長として好影響をもたらす存在になるとした。