第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕、甲子園）で史上４校目の春連覇に挑む横浜（神奈川）のセンバツ旗授与式が２０日、神奈川・横浜市内の同校で行われた。センバツ旗を受け取った小野舜友主将（２年は）、「一日一日がものすごく早く、センバツ開幕まで残り１か月を切りました。応援してくださるファンの方々であったり、応援会の方々、学校、学校長先生をはじめ、学校の関係者の皆様に、日本一という結果で恩返し