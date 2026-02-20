ソフトバンクのロベルト・オスナ投手が20日、今キャンプの初ブルペンに臨み29球を投げた。15日に宮崎の本隊に合流。「時差ぼけもなくなってきたし、最初にしてはよかったです」と振り返った。昨季は右肩のコンディション不良などで26試合の登板にとどまっていた。守護神返り咲きを目指す右腕は「一番は健康であること。ケガをしないことを一番にやっていきたい。ケガがなければ（良い成績を）残せると思っているので」と抱