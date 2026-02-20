「モーニング娘。’26」の牧野真莉愛（25）が20日、東京・渋谷区の宮下公園多目的運動施設で行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）オフィシャルストアのオープニングイベントに出席した。アイドル界きっての野球好きである牧野は、日本ハムの大ファン。今大会の注目選手に伊藤大海と北山亘基を挙げ「ファイターズから代表の2人を一番応援したいなと思っています」と笑顔を見せた。日本以外の注目選手はもちろん