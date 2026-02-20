第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕、甲子園）で史上４校目の春連覇に挑む横浜（神奈川）のセンバツ旗授与式が２０日、神奈川・横浜市内の同校で行われた。昨春のセンバツ制覇にも貢献した最速１５４キロ右腕・織田翔希投手（２年）は、左拳を握って記念撮影に参加。約１か月後に迫るセンバツへ、現時点では実戦形式で最長２〜３イニングほど投げており「いまは万全の状態ですし、（センバツ）開幕時には過去一番の