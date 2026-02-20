ミラノ・コルティナオリンピックは１９日、各地で競技が行われた。１９日のフィギュアスケート女子フリーで、ショートプログラム（ＳＰ）２位の坂本花織（シスメックス）は１４７・６７点をマークし、合計２２４・９０点で前回北京大会の銅メダルに続く銀に輝いた。ＳＰ１位の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）は１４０・４５点にとどまり、合計２１９・１６点で銅メダルを獲得。千葉百音（もね）（木下グループ）は合計２１７