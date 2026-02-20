ミラノ・コルティナオリンピックは大会14日目、フィギュアスケート女子シングルで日本勢がダブル表彰台です。坂本花織選手（25）が銀メダル、中井亜美選手（17）が銅メダルを獲得しました。ショートプログラム2位、今シーズンでの現役引退を表明している坂本花織選手が、集大成となる女子フリーに挑みました。前半、高い出来栄え点のジャンプを次々と決めていきました。後半、予定していた連続ジャンプが単発となってしまうミスが