【YOKONEGU GAME】 一般販売予定価格：17,600円 マクアケ割価格：15,840円（10%OFF） 超早割価格：2個で24,640円（30%OFF） 富士ベッド工業が運営するオリジナルブランド「cocochi factory（ココチファクトリー）」は、ゲーミング枕「YOKONEGU GAME（ヨコネグ ゲーム）」がクラウドファンディング「Makuake」にて応援購入総額1,500,000円を突破した