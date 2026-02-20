3月1日に告示される金沢市の市長選挙と市議会議員補欠選挙を前に、金沢市役所に20日、投票用紙が搬入されました。投票用紙は、市長選と市議補選合わせて77万枚余りで、金沢市の選挙管理委員会に運ばれた後、職員らが枚数などを確認しました。金沢市の今月18日時点の有権者数は37万1249人で、前回、2022年の市長選の投票率は55.95％でした。 金沢市選挙管理委員会・松本 明 書記長：「大切な1票なので、ぜひ投票所の方に赴いて、