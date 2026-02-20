任期満了に伴う石川県知事選挙の期日前投票が20日から始まりました。今回の石川県知事選挙の期日前投票所は、前回より5か所少ない105か所に設置されます。このうち、金沢市役所に設けられた投票所では、有権者が早速一票を投じていました。前回の知事選での期日前投票者数は27万2120人と過去最も多く、投票者数全体の約47パーセントを占めています。 金沢市選挙管理委員会・松本 明 書記長：「3月2日からは混雑が予想され